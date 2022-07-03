У листівках росіян дякують від імені народу України.

Російські туристи в Туреччині почали отримувати листівки з жартівливою подякою за те, що спонсорують виробництво турецьких безпілотників для ЗСУ.

Текст листівки надруковані російською мовою і проілюстровані фотографією "Байрактара".

"Дякую від народу України за те, що фінансуєте виробництво Байрактарів. Адже податки від вашого відпочинку підуть і на виробництво турецьких безпілотників, які будуть передані ЗСУ", - йдеться в тексті.

Нагадаємо, завод Baykar найближчим часом буде зосереджений тільки на замовленнях України. Глава Міноборони Рєзніков зазначив, що Україна законтрактувала майже всі потужності виробника "Байрактарів".

Він нагадав, що компанія Baykar "вже вдруге передає своїх "пташок" ЗСУ абсолютно безкоштовно", а "всі кошти, зібрані волонтерами, можуть бути використані ними на інші корисні і важливі речі". При цьому Резніков назвав безпілотник шановним членом "збройового клубу" ЗСУ.

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