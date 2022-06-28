Голова Міноборони зазначив, що Україна законтрактувала майже всі потужності виробника "Байрактаров"

Одним з найбільших покупців ударних дронів "Байрактар"стала Україна. Міноборони вже прийняло на озброєння до півсотні "пташок"

Про це розповів Міністр оборони Олексій Резніков у Facebook.

Він нагадав, що компанія Baykar Макіпа "вже вдруге передає своїх "пташок" ЗСУ абсолютно безкоштовно", а "всі кошти, зібрані волонтерами, можуть бути використані ними на інші корисні та важливі речі".

При цьому Резніков назвав безпілотник шановним членом "збройового клубу" ЗСУ. Всього з 24 лютого Міноборони прийняло на озброєння до півсотні "літачків", ще кілька вже законтрактовані та оплачені, а їх постачання очікується в липні. Крім того, є замовлення на ще десятки безпілотників.

"На найближчу перспективу майже всі потужності заводу Baykar Makina будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ", – підсумував глава Міноборони України.

Варто зазначити, що ЗСУ отримали перші ударні дрони ще в липні 2021 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, Українські військові за допомогою турецьких безпілотників показують хороші результати по знищенню ворога. У зв'язку з цим в Литві вирішили допомогти Україні і за 3,5 дня зібрали 5 мільйонів євро на покупку БПЛА "Байрактар". Тоді турецька компанія вирішила передати безпілотники безкоштовно.

Після чого шоумен Сергій Притула і блогер Ігор Лаченков 22 червня відкрили збір коштів на безпілотники для ЗСУ. Метою було зібрати 500 мільйонів гривень на три "Байрактари". Українці впоралися за три доби, зібравши спільно 600 мільйонів гривень.

У свою чергу компанія Baykar заявити, що знову передасть Україні три БПЛА "Bayraktar TB2" безкоштовно.

Вас також можуть зацікавити новини: