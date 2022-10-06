Нацменшини та корінні народи Росії повинні мати право на самовизначення, мирні зібрання.

Верховна Рада звернулась до міжнародного співтовариства про підтримку права на самовизначення народів Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову (№8105) підтримали 322 народних депутати.

У зверненні вказано на невід’ємне право народів РФ на самовизначення, відповідно до статуту ООН.

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ВР закликала міжнародне співтовариство вжити всіх необхідних заходів для припинення переслідування кремлівським режимом лідерів та членів національно-визвольних рухів народів РФ, припинення практики депортації та внутрішнього переміщення громадян Росії з метою спотворення етнічного складу регіонів РФ. Йдеться про необхідність гарантування громадянам РФ права на вільне висловлення поглядів та думок, участь у мирних зібраннях.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook прокоментував це звернення.

"Адже РФ зараз чинить геноцид не лише українського народу. Проводячи свою загарбницьку війну, російська влада здійснює і геноцид народів РФ, використовуючи оголошену мобілізацію. Реалізовуючи свою імперську політику, російська влада десятиліттями порушує права корінних народів та нацменшин. Тоталітаризм та авторитаризм російської влади - це загроза для вільного, демократичного розвитку народів Росії", - написав він.

Стефанчук наголоивє, що тепер весь світ має вивчити нові слова на "де": деімперіалізація Росії, деколонізація народів РФ.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зареєстровано проект постанови (№7551) про визнання державного суверенітету Чеченської Республіки Ічкерія. Його автори пропонують ухвалити відповідну постанову та запропонувати президенту України визнати незалежність Чеченської Республіки Ічкерія.

30 вересня Рада національних спільнот України та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець ухвалили спільну заяву, у якій закликали корінні народи Росії виступити проти мобілізації і російської війни проти України.

Мобілізація в Росії - що відомо

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі.П ізніше був опублікований відповідний указ і там не йдеться тільки про запас.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тисяч осіб. У ЗМІ з'являлася інформація про намір залучити 1-1,2 мільйона осіб.

Незабаром повістки почали роздавати і тим, хто не підходить під мобілізацію. Про це не мовчали навіть російські пропагандисти. Президент РФ Володимир Путін дуже швидко визнав проблеми з оголошеною на території Росії "частковою" мобілізацією.

Після оголошення мобілізації з Росії масово почали виїжджати чоловіки призовного віку. Зокрема, в Фінляндія, Грузію, Вірменію, Казахстан, Монголію. З 30 вересня Фінляндія закрила кордони для росіян, що біжать від мобілізації.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що кількість чоловіків призовного віку, які виїхали з Росії в останні дні, вдвічі перевищує кількість мобілізованих.

Крім того, в окремих регіонах почалися протести проти мобілізації. Так, масові акції протесту почалися в Дагестані, де організатори заявили про наміри протестувати до ночі і вночі. Вони супроводжуються запеклими сутичками протестувальників з правоохоронцями.

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