На місці працюють мобільні криміналістичні лабораторії.

На місці російського удару по Покровському району Донецької області працюють правоохоронці, вони показали наслідки атаки.

Знімки опубліковано на сторінці Національної поліції України у соціальній мережі Facebook. Зазначається, що зараз поліцейські ідентифікують тіла загиблих людей.

"Поліцейські вилучили понад півсотні фрагментів тіл, відбирають біологічні зразки та роблять все можливе для ідентифікації загиблих. Працюють слідчо-оперативні групи й мобільні криміналістичні лабораторії", - додали вони.

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Росія обстріляла Покровськ: що відомо

Як відомо, 6 січня російські загарбницькі війська вдарили по Покровськута селу Рівному Мирноградської громади ракетами С-300.

Очільник Донецької областної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомляв про загибель 11 людей, з них 5 - діти. Ще восьмеро людей постраждали. В мережі публікували знімки, на яких можна побачити серйозні руйнування.

Сьогодні ввечері у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що на місцях ударів у місті Покровськ та селищі Рівне вилучили тіла трьох загиблих людей, серед яких трирічна дитина. На місцях тривають аварійно-рятувальні роботи.

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