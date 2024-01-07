На місці російського удару по Покровському району Донецької області працюють правоохоронці, вони показали наслідки атаки.
Знімки опубліковано на сторінці Національної поліції України у соціальній мережі Facebook. Зазначається, що зараз поліцейські ідентифікують тіла загиблих людей.
"Поліцейські вилучили понад півсотні фрагментів тіл, відбирають біологічні зразки та роблять все можливе для ідентифікації загиблих. Працюють слідчо-оперативні групи й мобільні криміналістичні лабораторії", - додали вони.
Росія обстріляла Покровськ: що відомо
Як відомо, 6 січня російські загарбницькі війська вдарили по Покровськута селу Рівному Мирноградської громади ракетами С-300.
Очільник Донецької областної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомляв про загибель 11 людей, з них 5 - діти. Ще восьмеро людей постраждали. В мережі публікували знімки, на яких можна побачити серйозні руйнування.
Сьогодні ввечері у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що на місцях ударів у місті Покровськ та селищі Рівне вилучили тіла трьох загиблих людей, серед яких трирічна дитина. На місцях тривають аварійно-рятувальні роботи.