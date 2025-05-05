Захисники десантувалися з БТР.

Українським військовослужбовцям вдалося відбити одну з позицій на Покровському напрямку, вибивши звідти російських окупантів.

Командувач Національної гвардії Олександр Півненко оприлюднив відповідне відео у своєму Telegram-каналі. Зазначається, що блискавичну операцію вдалося провести бійцям групи швидкого реагування 4-го батальйону 3-ї бригади Нацгвардії "Спартан":

"Майстерність та професіоналізм! Воїни увірвалися на територію, яку контролював ворог, та відбили позицію. Бійці десантувалися з БТР, який згодом підтримав вогнем злагоджені дії піхоти".

Ситуація на фронті

Як відомо, попри заяви президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про те, що переговори про припинення війни йдуть непогано, російська армія продовжує тиснути на фронті.

Відео дня

Згідно із повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, особливо важкими залишаються Покровський, Новопавлівський та Курський напрямки. Минулої доби на фронті відбулося 201 бойове зіткнення.

Згідно із доповіддю головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського президенту, лише за суботу, 3 травня, загарбницька армія Російської Федерації здійснила понад 200 штурмів.

Того дня аналітики DeepState повідомляли про просування окупантів біля населених пунктів Надіївка, Тарасівка, Богданівка, Андріївка та Шевченко.

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