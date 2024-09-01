Окупанти вдарили по будівлі у житловому мікрорайоні.

Ввечері у неділю, 1 вересня, російські загарбницькі війська завдали удару по закладу освіти у місті Суми. Внаслідок атаки постраждали люди.

Як повідомляється у Telegram-каналі Сумськлї обласної військової адміністрації, росіяни вдарили ракетою по приміщенню, в якому розташовані центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок. Сама будівля знаходиться серед житлового мікрорайону міста.

"На місці працюють всі необхідні служби. Людям надається медична допомога. Наслідки ворожої атаки уточнюються. Ніколи не пробачимо ворогу його злодіянь! Він відповідатиме за сльози наших дітей!" - додали у військовій адміністрації. Відео дня

Оновлено о 22:55: Двоє дітей семи та 13 років постраждали внаслідок атаки, пише Суспільне. В міській раді повідомили, що загиблих немає, до лікарень забрали чотирьох людей.

Оновлено о 22:28: Суспільне повідомило, що у Сумах чули звук вибуху.

Обстріли Сумщини

Як відомо, прикордонна область зазнає систематичних російських обстрілів з самого початку повномасштабної війни.

Сьогодні вдень прокуратура Сумської області повідомила, що вчора російські окупаційні війська аткували балістикою колону зерновозів, які знаходились на шляху "Суми-Харків".

Внаслідок цієї атаки загинув 23-річний водій вантажівки, ще четверо водії отримали поранення. Крім того, обстріли призвели до загорання одного вантажного автомобіля та пошкодження близько 20-ти.

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