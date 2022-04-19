Недобудований "версаль" кума Путіна розташувався в Пущі-Водиці.

Поліцейські обстежили особняк заарештованого лідера "ОПЗЖ" і кума російського президента Віктора Медведчука і його дружини-телеведучої Оксани Марченко.

Відео на своєму YouTube-каналі розмістив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Все тут вражає кричущою розкішшю - від золотого жеребця Медведчука (Янукович просто нервово курить зі своїм батоном) до творів світових художників і цілої кімнати-гардеробної для шуб Марченка. Здається, всі вкрадені національні багатства українців упереміш з сотнями мільйонів вкрадених у Путіна грошей заховані в цій шаленій розкоші", - пише Геращенко.

За його словами, особняк кума Путіна поступається Межигір'ю президента-втікача Януковича.

"Межигір'я Януковича - хатина на курячих ніжках у порівнянні з цим бидло-Версалем, побудованим на вкрадені у Путіна гроші", - додав Геращенко.

У ролику можна побачити сам недобудований особняк в лісовій зоні. На території - величезний залізничний вагон-ресторан, прикрашений золотом, з морем кришталю і старовинними підстаканниками до пари інтер'єру.

У самому недобудованому будинку - картини світових художників, ігровий автомат, кімната для шуб і хутряних шапок від іменитих брендів. У запечатаних коробках - антикварні речі.

Як повідомили в Нацполіції, під час обшуків виявили близько 100 картин, антикварні речі, що належать сім'ї затриманого народного депутата, а також мисливську гвинтівку, пістолет "BUL", 20 швейцарських годинників, золоті та срібні монети, золоті статуетки та золоті статуетки. Сума виявленого майна встановлюється.

Медведчука затримали: що відомо

Увечері 12 квітня Володимир Зеленський повідомив, що в результаті спецоперації СБУ затримала Віктора Медведчука. Пізніше глава держави запропонував Росії обміняти полонених українців на затриманого кума Путіна.

Медведчук підозрюється в державній зраді за двома кримінальними провадженнями.

12 травня 2021 року депутату вручили підозру у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни (ст.111 та ст. 438 КК) у справі про розграбування національних ресурсів в окупованому Криму, розголошення державної таємниці та проведення підривної діяльності проти України.

У жовтні того ж року Медведчуку оголосили нову підозру в держзраді і пособництві тероризму в так званій "вугільній справі" (ст.111 і ч. 1 ст. 258-3 КК). ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України. Діяльність Медведчука у "вугільній справі" правоохоронні органи почали документувати ще в 2016 році.

27 лютого 2022 року радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

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