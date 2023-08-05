До цієї групи увійшло вісім пілотів. Втім, всього навчання готуються пройти 32 бойових пілоти.

Україна сформувала групу пілотів для навчання на американських винищувачах F-16. Туди увійшли вісім військових, які вільно володіють англійською мовою.

Як пише Politico з посиланням на слова офіційного представника США та людини, поінформованої про плани України, ці пілоти готові розпочати тренування на винищувачах, щойно буде готовий офіційний план навчання.

Видання зазначає, що план навчання розробляє невелика кількість європейських союзників, а затверджуватимуть США. Точна дата початку цих навчань невідома.

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Представник США також розповів, що є ще 20 українських пілотів, які трохи володіють англійською і вони можуть розпочати заняття на мовних курсах у Сполученому Королівстві вже цього місяця. Ймовірно, саме про них згадував президент Володимир Зеленський, анонсуючи початок навчань вже в серпні.

"Загалом визначено 32 українських пілоти – достатньо для двох ескадрилій – які потенційно можуть взяти участь у навчальній програмі, але знання англійської мови залишається каменем спотикання", – пише видання.

F-16 для України: коли навчатимуть українських пілотів

Нагадаємо, що напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що навчання українських пілотів на літаках F-16 розпочнеться вже у серпні.

Початок навчання українських пілотів затягнувся через те, що США очікують на остаточний план таких тренувань від європейських країн, у яких вони відбудуться. Зокрема, без нього у Штатах не можуть сертифікувати передачу навчальних посібників, тренажерів та іншого обладнання, необхідного для навчання.

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