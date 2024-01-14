Росіяни скидають на українські позиції гранат до-51, наповнених дратівливим газом CS.

Російські окупаційні війська все частіше застосовують хімічну зброю в Україні, що є порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є Росія. Зокрема, росіяни скидають гранти з газом CS.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що український Генеральний штаб повідомив, що російські війська використовували хімічну зброю 626 разів з початку повномасштабного вторгнення і принаймні 51 раз у 2024 році.

У Генштабі зазначили, що в даний час окупаційні війська застосовують хімічну зброю по українських позиціях до 10 разів на день і що російські війська зазвичай використовують безпілотники для скидання на українські позиції гранат К-51, наповнених дратівливим газом CS (2-хлорбензальмалононітрил), який являє собою тип сльозогінного газу, використовуваного для придушення заворушень.

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Українські військові розповіли, що 14 грудня 2023 року російські війська застосували проти українських позицій новий тип спеціальної газової гранати, що містить газ CS. Російська 810-та морська піхотна бригада раніше, 22 грудня, визнала, що бригада навмисно застосовує хімічну зброю, скидаючи гранати К-51 з безпілотників на українські позиції в районі Кринки на східному березі Херсонської області.

Варто відзначити, що Росія є учасником Конвенції про заборону хімічної зброї, яка забороняє використання РХА в якості методу ведення війни.

Використання хімічної зброї Росією в Україні

Генштаб ЗСУ показав статистику хімічних атак РФ на кінець 2023 року. Зазначається, що країна-агресор застосувала 465 хімічних атак, з них 81 випадок лише за грудень 2023 року.

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