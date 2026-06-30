РДК на Запоріжжі взяли в полон 24 окупантів та звільнили 9 квадратних кілометрів, - ГУР

Також в українській розвідці зазначили, що їм вдалося не дати ворогу просунутися.

Під час роботи на Запорізькому напрямку Російським добровольчим корпусом за період з зими 2025 року до весни поточного року було стабілізовано довірену ділянку оборони та зупинено "просочування" противника, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Відомство зазначило, що за вказаний час представниками РДК було взято в полон 24 російських військовослужбовців, ще 80 окупантів було знищено. Також було зачищено від ворога 9 квадратних кілометрів території.

Варто зазначити, що вказаний розмір звільненої від росіян території можна порівняти з відомим в Україні містом Трускавець, розмір якого становить трохи менше 8 кв. км. Саме це місто відвідують українці, які хочуть не тільки відпочити, а й покращити своє здоров'я, адже це головна всеукраїнська здравниця.

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Полон ЗСУ: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними російських ЗМІ, 45-річний правнук генсека ЦК КПРС Леоніда Брежнєва Антон Мілаєв пішов воювати проти України й в результаті потрапив в полон. За словами матері Мілаєва, чоловік восени 2025 пішов на війну проти України, його назначили сапером. В листопаді минулого року він перестав виходити на зв’язок із рідними. Примітно, що Мілаєв є названим онуком дочки генсека ЦК КПРС Галини Брежнєвої, яка виховувала його як рідного. Його мати Ірина Кузнєцова розповіла, що через кілька місяців після зникнення сина надійшла інформація, що він перебуває в полоні на підконтрольних ЗСУ територіях у Херсонській області.

Також ми писали, що пресслужба 65-ї окремої механізованої бригади розповіла, що російські окупанти здійснили нову спробу пролізти по газовій трубі, щоб проникнути в тил українських позицій. Росіяни навіть проходили відповідні тренування на спеціально облаштованих полігонах на окупованій території. За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, українські військові заздалегідь знали про наміри росіян. На виході з труби на окупантів чекав сюрприз – листівки з інструкціями, як здатися в полон українські дрони в повітрі.

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