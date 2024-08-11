На відео - робота військовослужбовців однієї з бригад.

На початку військової операції на території Росії бійці однієї з бригад поповнили обмінний фонд на 29 російських солдатів.

Відео перших днів операції опубліковали у своєму Telegram-каналі аналітики DeepState. "Архівні кадри продуктивної роботи однієї з бригад, про яку згодом", - йдеться у повідомленні.

На оприлюдненому відео можна побачити кадри взяття у полон великої групи російських солдатів. Де саме це сталося - не повідомляється.

Війна на території Росії

Нагадаємо, раніше російське Міністерство оборони повідомило про бої з українською армією в районі населених пунктів Толпіно і Общий Колодезь в Курській області - це десь за 25-30 кілометрів від кордону.

Також оприлюднено супутникові знімки, які зафіксували посилення оборони біля Курської атомної електростанції. Деякі експерти вважають, що саме вона може бути ціллю військової операції. В Генеральному штабі Збройних сил України не коментують ці події.

Нагадаємо, що раніше росіяни оголосили режим "контртерористичної операції" у Курській, Бєлгородській та Брянській областях. Повідомлялося, що вони перекидають резерви на ділянки, де тривають бойові діх.

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