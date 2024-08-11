Росіяни риють окопи навколо Курської АЕС, - BBC

Журналісти проаналізували світлини, які підтверджують зведення оборонних ліній біля станції.

Російські військові зводять оборонні лінії навколого Курської атомної електростанції.

Як пише BBC, у мережі з'явились фото, на яких видно, що росіяни риють оборонні траншеї біля Курської АЕС. Українські сили вже в межах 50 км від об’єкта.

На супутникових знімках, зроблених учора, та знімках, зробленими кількома днями раніше, видно кілька нещодавно побудованих траншей неподалік, причому найближча приблизно за 8 км від станції.

Відео дня

Росіяни бояться втратити Курську АЕС

Як писав УНІАН, у росіян фактично не було значних резервів у Курській області на момент початку української наступальної операції. Як зізнався один російський військовий, усі танкові, артилерійські та дронові підрозділи були відправлені на фронт.

Менш ніж за 100 км від району українського наступу розташована Курська АЕС. Російські опозиційні ЗМІ пишуть, що зараз об’єкт охороняють лише жінки, а у керівництва станції немає плану на випадок удару.

Вас також можуть зацікавити новини: