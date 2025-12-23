Полонений солдат ЗС РФ після поранення залишився на українській позиції, допомагав із фортифікаціями та брав участь у боях.

Російський військовополонений Данило Сичов протягом півтора місяця обороняв позицію разом із воїнами 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" на Костянтинівському напрямку, повідомляє "Новинарня".

Підрозділ "Холодного Яру", який тримає оборону в районі села Русин Яр, захопив у полон 23-річного військовослужбовця 242-го мотострілецького полку ЗС РФ із Волгоградської області. До цього Сичов проходив службу у Вірменії, а згодом опинився під судом за бійку з офіцером. Щоб уникнути вироку, він погодився поїхати на війну проти України.

У складі штурмової групи росіянин намагався захопити українську позицію. Перед виходом командування переконувало солдатів, що вона нібито порожня. Атака завершилася провалом: Сичов зазнав поранення, інші окупанти загинули, після чого він ухвалив рішення здатися в полон.

Відео дня

Після захоплення російський солдат залишався на позиції українських військових майже два з половиною місяці. За цей час він допомагав будувати укріплення, виконував господарські роботи й, за свідченнями бійців, навіть долучався до оборони.

Українські військові ставилися до нього коректно: забезпечили теплим одягом, зокрема вовняними шкарпетками та термобілизною, надали засоби захисту й харчування.

Сам Сичов пояснив, що погодився залишатися разом з українськими бійцями, оскільки знав про наказ російського командування не брати полонених. За його словами, у разі штурму російські війська могли вбити його разом із захисниками позиції.

Це не перший подібний випадок, нагадують у виданні. Раніше громадянина Узбекистану, якого обманом змусили підписати контракт із російською армією, також узяли в полон. Згодом він перейшов на бік України й нині воює у складі "Сибірського батальйону".

Полонені окупанти - останні новини

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Покровську Донецької області в полон Сил оборони України потрапили двоє громадян Колумбії.

Полонені стверджують, що приїхали до Росії працювати, а на війну проти України потрапили обманом. Їм обіцяли платити 2500 доларів на місяць, але грошей вони так і не побачили.

Вас також можуть зацікавити новини: