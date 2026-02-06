Нацбанк посилив гривню: офіційний курс валют на понеділок

Курс євро в понеділок складатиме 50,76 грн.

Національний банк України встановив на понеділок, 9 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,05 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 9 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,76 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 14 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,99/43,03 грн/дол., а євро - 51,70/51,73 грн/євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 6 лютого подорожчав на 3 копійки і становив 43,35 гривні за долар, а курс євро зріс на 5 копійок і становив 51,35 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,75 гривні, а євро - за курсом 50,35 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара до гривні в банках України залишився на попередньому рівні і становив 43,40 гривні за долар, а продати американську валюту в банках можна було за середнім курсом 42,90 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні знизився на 13 копійок і складав 51,35 гривні за євро, а продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,60 гривні за євро.

