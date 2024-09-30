Половина українських дронів не долітає до цілі, - Bild

Нормальний рівень успішних рейдів у дроноводів – 30-35%, поділився командир українського підрозділу операторів БПЛА.

Половина українських дронів розбивається, не досягнувши мети. Про це в інтерв'ю Bild розповів офіцер Збройних сил України з позивним "Лекс".

Як зазначає видання, 92 бригада ЗСУ, у складі якої воює батальйон ударних дронів "Ахіллес" наразі протистоїть окупантам у Харківській області. Бійці підрозділу полюють на російських солдатів та бронетехніку за допомогою дронів-камікадзе, зокрема німецьких. Як розповів командир із позивним "Лексом", лише близько половини бойових вильотів закінчуються успішно.

"Ми працюємо в армії. І жоден план не переживає реального контакту із ворогом. Якщо щось може піти не так, то воно піде не так. Якщо ми використовуємо передове обладнання у неясних, важких та хаотичних умовах, багато може піти не так. Щиро кажучи, я чув, що нормальний рівень успішних рейдів у дроноводів – 30-35%. В нас це майже 50%. Але це ще далеко від 100%. Я сказав би, що приблизно половина наших вильотів закінчується нічим. Іноді це кілька вильотів поспіль, і це дуже дратує. Все, що потрібно, бути терплячим і точним, намагатися врахувати стільки ризиків і помилок, скільки можливо", - заявив офіцер.

Використання дронів під час війни в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, українські дрони підірвали 2000 тонн боєприпасів на півдні Росії. Вибухи на складах викликали локальні землетруси, а також їх було видно з космосу.

Водночас експерт із радіотехнологій "Флеш" Сергій Бескрестнов розповів, що росіяни почали оснащувати FPV-дронами свої розвідувальні безпілотники. За його словами, ця концепція для України була відома та теж розроблялася.

Вас також можуть зацікавити новини: