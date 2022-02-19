Військові тренуються в умовах, максимально наближених до бойових.

На військових полігонах по всій території України, в максимально наближених до бойових умовах тривають заходи підготовки військових частин та підрозділів до виконання завдань за призначенням.

Про це повідомляє прес-служба ЗСУ.

Командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що всі сплановані тренування та навчання мають підвищити рівень навченості та професійної підготовки особового складу. Також військові отримали можливість відпрацювати взаємодію з підрозділами як національних Збройних Сил, так і інших складових сил оборони та безпеки держави.

"Насамперед, підрозділи вдосконалюють спроможності оборони, протиповітряного прикриття підрозділів, військових об‘єктів і об’єктів цивільної інфраструктури, дій протидесантних та протитанкових резервів, а також вогневого ураження умовного противника", - наголосив Наєв.

Під час навчань командири всіх ланок вчаться швидко приймати рішення в залежності від обставин, нестандартно думати та керувати підлеглими, упереджуючи ворога. За словами Наєва, увесь особовий склад вкладається у терміни виконання завдань та показує належний рівень навченості й злагодженості.

Нині усі війська та сили, які підпорядковані Командуванню об’єднаних сил ЗС України продовжують підготовку відповідно до спланованих заходів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Україні стартували масштабні навчання "Заметіль-2022". Військові відточували майстерність з ведення оборони.

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