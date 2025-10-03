Англіканську церкву вперше в історії очолить жінка

Це перша жінка в 500-річній історії англіканської церкви, яка займає посаду духовного лідера та світової англіканської громади.

Новим архієпископом Кентерберійським стане Сара Маллаллі. Як пише The Washington Post, архієпископа Кентерберійського офіційно висуває британський монарх за порадою прем'єр-міністра, який, у свою чергу, спирається на пораду комісії англіканської церкви. Маллаллі буде призначено 106-м архієпископом на службі в Кентерберійському соборі в березні 2026 року.

Прем'єр-міністр Кір Стармер привітав призначення Маллаллі. "Архієпископ Кентерберійський відіграватиме ключову роль у житті нашої країни. Я бажаю їй усіляких успіхів і з нетерпінням чекаю на спільну роботу", – заявив Стармер.

Зазначається, що архієпископ Кентерберійський відіграє центральну роль у важливих державних подіях, таких як коронації, королівські весілля та похорони.

У своєму першому зверненні, яке транслювало державне мовлення в п'ятницю, Маллаллі наголосила на крайній бідності, погіршенні кліматичної кризи та жахах війни, згадавши Україну, Близький Схід та низку африканських держав.

Говорячи про недоліки англіканської церкви, Маллаллі наголосила на важливості запобігання зловживанням та необхідності ефективно реагувати на випадки виникнення проблем.

Додамо, що посада архієпископа була вакантною з минулого листопада, коли Джастін Велбі оголосив про відставку на фоні скандалу про недостатню реакцію церкви на злочини чоловіка, який керував євангельськими літніми таборами та піддавав хлопчиків сексуальному, фізичному та психологічному насильству.

Більше про Сару Маллаллі

Останні сім років 63-річна Сара Маллаллі служила єпископом Лондона, обіймаючи третю за старшинством духовну посаду в церкві. Англіканська церква дозволила жінкам ставати єпископами лише у 2014 році. І саме Малалі вперше серед жінок обійняла цю посаду.

До свого висвячення у 2001 році вона працювала в медсестринстві, а у віці 37 років стала наймолодшою людиною, призначеною головною медсестрою Англії.

Британське MI6 вперше очолила жінка

Нагадаємо, що цього року британську Секретну розвідку MI6 також вперше очолила жінка - Блейз Метревелі. За даними ЗМІ, її родина походить з України, а її дід був колаборантом у часи нацистської окупації.

