Президент США Дональд Трамп заявив, що терористичне угруповання ХАМАС до кінця тижня має погодитися з його мирним планом для сектору Газа, інакше на них чекає "пекло", написав голова Білого дому в соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, бійці ХАМАС зазнали значних втрат у боях з Ізраїлем. Він додав, що ті, хто залишився, наразі перебувають в оточенні та можуть бути знищені армією Ізраїлю.

Тому, він закликав їх погодитися на його мирний план до кінця поточного тижня, тобто, до неділі, 5 жовтня.

"Однак, на щастя для ХАМАС, їм дадуть останній шанс! Великі, могутні і дуже багаті країни Близького Сходу і прилеглих до нього регіонів, разом із Сполученими Штатами Америки, домовилися, за участю Ізраїлю, про МИР на Близькому Сході після 3000 років", – написав Трамп.

Також президент США закликав бійців ХАМАС звільнити усіх заручників, яких вони тримають в неволі з жовтня 2023 року, коли розпочали свій напад на Ізраїль.

"Угода з ХАМАС має бути досягнута до неділі ввечері о шостій (6) годині за Вашингтоном. Всі країни підписали угоду! Якщо ця угода, яка є останнім шансом, не буде укладена, ХАМАС накриє небачене досі пекло", – попередив голова Білого дому.

Тобто, якщо ХАМАС не погодиться на припинення війни до неділі, 5 жовтня, 18:00 по Вашингтону ( до 01:00 понеділка, 6 жовтня, за київським часом, - прим. ред), то за словами Трампа, ХАМАС буде знищено в секторі Газа.

Також Трамп закликав всіх палестинців негайно покинути сектор Газа, де на них може чекати масова загибель та переміститися в більш безпечне місце. Він також зазначив, що його мирний план передбачає збереження життя всім бійцям ХАМАС, а також поділився даними, що вже загинуло 25 тисяч солдатів цієї терорестичної організації.

