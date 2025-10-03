У другій половині 2026 року очікується, що світовий ринок газу почне переходити в стан профіциту.

Європейський парламент розглядає можливість прискорити відмову від імпорту російської нафти і газу. Як пише Bloomberg із посиланням на джерела, промисловий комітет парламенту збирається проголосувати за поправки до плану RePowerEU, що передбачають припинення імпорту нафти і нафтопродуктів із РФ уже з початку 2026 року, а також заборону на постачання російського газу з 2027 року.

Зазначається, що це рішення може привести у відповідність припинення імпорту трубопровідного газу з припиненням морських постачань, уже передбаченим у пропонованому пакеті санкцій Європейського Союзу. Проте, на відміну від санкцій, план RePowerEU є більш довгостроковим.

В агентстві додали, що вже в другій половині 2026 року очікується, що світовий ринок газу почне переходити в стан профіциту. Це знизить ризик того, що відмова ЄС від поставок чинитиме тиск на поставки і призведе до зростання цін.

Відео дня

Журналісти нагадали, що спочатку Європейська комісія пропонувала припинити постачання газу з Росії наприкінці 2027 року. За словами джерел, члени кількох політичних груп у Європейському парламенті вже схвалили більш ранню відмову від поставок російських енергоресурсів.

Поправки до RePowerEU передбачають, що з початку наступного року будуть заборонені нові закупівлі російської нафти, при цьому наявні короткострокові контракти будуть звільнені від заборони до середини червня, а довгострокові контракти - до 1 січня 2027 року.

Журналісти зазначили, що голосування заплановано на 16 жовтня. Очікується, що комітет домагатиметься заборони на російську нафту і нафтопродукти від початку наступного року. У своїй початковій пропозиції Єврокомісія не встановила точної дати відмови від нафти, зобов'язавши натомість держави-члени блоку підготувати плани з диверсифікації своїх поставок.

В агентстві поділилися, що країни ЄС із 2022 року значно скоротили закупівлі нафти і газу в Росії, але блок, як і раніше, отримує приблизно 15% скрапленого природного газу з країни. РФ залишається другим за величиною постачальником після США.

Крім того, Єврокомісія також планує запровадити тарифи на решту імпорту російської нафти, що надходить трубопроводом "Дружба" до Угорщини та Словаччини, якщо країни не погодяться поступово скоротити його. За підрахунками агентства, у першому півріччі 2025 року поставки російської нафти в Угорщину і Словаччину цим трубопроводом становили в середньому близько 220 000 барелів на день.

Туреччина не відмовлятиметься від російських газу і нафти

Раніше міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар відповів на заклик президента США Дональда Трампа відмовитися від російських енергоресурсів. Він вважає, що Анкара не повинна відмовлятися від нафти і газу з Росії.

За словами Байрактара, турецькі НПЗ побудовані для переробки нафти з найближчих джерел, що робить імпорт з Росії технічною необхідністю.

Вас також можуть зацікавити новини: