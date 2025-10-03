Обігнав ChatGPT і Google: у світі з'явився новий найбільш завантажуваний додаток

Це аналог TikTok для створення коротких відео за допомогою штучного інтелекту від OpenAI.

Застосунок Sora від OpenAI для ШІ-генерації відео посів першу сходинку рейтингу застосунків в американському App Store лише через два дні після свого запуску. Навіть ChatGPT і Google Gemini залишилися позаду.

За даними Appfigures, за першу добу застосунок завантажили 56 000 разів, а за два дні він набрав близько 164 тисяч встановлень на iOS. При цьому дебют Sora виявився успішнішим за запуски низки інших ШІ-застосунків, зокрема ChatGPT.

Примітно, що наразі завантажити додаток OpenAI Sora можна тільки на iPhone і тільки з акаунтом США чи Канади. Ба більше, для використання необхідний інвайт. Ці показники свідчать про високий інтерес до інструментів генерації відео у форматі, близькому до соціальних мереж, зазначають фахівці.

Нагадаємо, 30 вересня OpenAI презентувала топовий нейрогенератор Sora 2, який створює відео кіношної якості і навіть вміє копіювати обличчя і голос користувачів. ШІ став краще "розуміти" фізику і загалом серйозно прокачався за всіма фронтами.

Разом із ним компанія запустила Sora by OpenAI – мобільний застосунок, схожий на TikTok, що працює на основі моделі Sora 2. Користувачі можуть генерувати відео та переглядати їх у стрічці, яку можна налаштувати. А ось публікувати звичайні відео на камеру в додатку не можна.

Конкурентне середовище на ринку ШІ-відео швидко загострюється. Минулого тижня Meta Цукерберга запустила Vibes – власні Shorts виключно для ШІ-відео. А Google підтвердила, що інтегрує відеогенератор Veo 3 в YouTube.

Тим часом чат-бот ChatGPT навчився шукати й оплачувати товари в інтернеті одним кліком. Експерти зазначають, що це може назавжди змінити онлайн-шопінг: якщо раніше основними точками входу були Google і Amazon, то тепер їхня роль може поступово перейти до ШІ-асистентів.

