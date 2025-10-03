За словами Свириденко, приховання даних відбудеться саме з публічних агрегаторів, аби будь-хто не зміг отримати ці дані.

Кабінет міністрів України дозволив прибрати з публічних реєстрів усю інформацію про українських виробників зброї. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Давно очікувана зміна для виробників української зброї. Посилюємо захист українських зброярів від російських атак і диверсій. На запит виробників уряд ухвалив рішення обмежити доступ до даних про підприємства ОПК з публічних реєстрів, зокрема про їхнє місцезнаходження та виробничі потужності", - написала вона.

За її словами, приховання даних відбудеться саме з публічних агрегаторів, аби будь-хто не зміг отримати ці дані.

"Заклали запобіжники, щоб норма стосувалася саме оборонних виробників і саме на час дії воєнного стану. Дякую Міноборони за напрацьоване рішення. Безпека нашої оборонної індустрії - ключова умова, щоб масштабувати виробництво, впроваджувати інновації та ще ефективніше забезпечувати нашу армію всім необхідним", - додала Свириденко.

Удари РФ по виробникам зброї в Україні

У липні під час чергової нічної атаки по Україні Росія вдарила по турецькому підприємству. Турецьке видання Türkiye Gazetesi написало, що росіяни завдали двох ударів по щойно збудованому заводу турецької компанії Baykar (виробник дронів "Байрактар") під Києвом.

