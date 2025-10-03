Рух також погодився передати управління Газою "комітету палестинських технократів".

Угруповання ХАМАС заявило про готовність звільнити всіх ізраїльських заручників - живих і загиблих - у межах плану обміну, запропонованого президентом США Дональдом Трампом. Про це з посиланням на заяву ісламістів повідомляє медіакомпанія Al Jazeera.

"Щоб домогтися припинення військових дій і повного відведення військ із сектору Гази, рух оголошує про згоду звільнити всіх ізраїльських ув'язнених - як живих, так і мертвих, згідно з формулою обміну, яка міститься в пропозиції президента Трампа", - ідеться в заяві.

Угруповання також заявило про згоду передати управління сектором Газа незалежному органу, "заснованому на палестинському національному консенсусі та підтримці арабів та ісламу". У ХАМАС зазначили, що пропонують Трампу зробити їх частиною об'єднаної палестинської структури, яка управлятиме сектором Газа після завершення війни з Ізраїлем.

"Рух підтверджує готовність негайно розпочати переговори через посередників для обговорення деталей цієї угоди", - заявили там.

Офіційний представник ХАМАС Муса Абу Марзук додав, що вони готові до переговорів з усіх питань, пов'язаних із рухом і зброєю. За його словами, план Трампа не може бути реалізований без переговорів.

Мирний план Трампа

Офіційний мирний план Трампа передбачає, що Ізраїль не буде окуповувати, а регіон стане "дерадикалізованою зоною, вільною від тероризму і загроз для сусідів".

США ініціюють діалог між сторонами щодо політичного майбутнього, члени "Хамасу", які захочуть виїхати, отримають безпечний проїзд до третіх країн, тимчасове управління регіоном здійснюватиме технократичний комітет під наглядом "Мирної ради" Дональда Трампа та Тоні Блера, а жителів заохочуватимуть залишатися для відновлення.

