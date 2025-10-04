У найближчі десятиріччя датацентри будуть винесені у космос, - Безос

Він каже, що людству варто широко використовувати переваги штучного інтелекту.

Засновник та виконавчий голова компанії Amazon Джефф Безос під час Тижня італійських технологій у Турині спрогнозував, що протягом наступних 10-20 років у космосі будуть побудовані гігаватні центри обробки даних. На його думку, безперервно доступна сонячна енергія дозволить їм перевершити ті, що розташовані на Землі.

За словами Безоса, які наводить Reuters, ця ідея вже стала популярною серед технологічних гігантів, оскільки наземні центри обробки даних збільшили попит на електроенергію та воду для охолодження своїх серверів.

"Ці гігантські кластери краще будувати в космосі, бо там у нас є сонячна енергія цілодобово. Там немає хмар, немає дощу, немає поганої чи доброї погоди", – сказав Безос.

Відео дня

Він каже, це стане можливим протягом наступних кількох десятиліть. Безос заявив, що перехід до космічної інфраструктури є частиною ширшої тенденції використання космосу для покращення життя на Землі. Зокрема, навів у приклад метеорологічні та комунікаційні супутники.

"Наступний крок – це центри обробки даних, а потім інші види виробництва", - додав він.

За його словами, розміщення центрів обробки даних у космосі має свої труднощі, зокрема складність обслуговування та проведення модернізації, вартість запуску ракет, а також ризик невдалих запусків.

Також виконавчий голова Amazon порівняв сплеск розвитку штучного інтелекту з інтернет-бумом початку 2000-х років. При цьому він закликав людство до оптимізму. Він заявив, що хвиля штучного інтелекту має спільні риси з епохою доткомів, коли за величезним ажіотажем спостерігався крах великої кількості компаній.

"Ми повинні бути надзвичайно оптимістичними щодо того, що суспільні та корисні наслідки штучного інтелекту, як-от з інтернетом 25 років тому, є реальними та триватимуть. Важливо декорелювати потенційні бульбашки та наслідки їхнього лопання, які можуть статися, від реальності", – сказав Безос.

Він додав, що очікує широкого поширення переваг штучного інтелекту.

Молодий Безос підкорив мережу

Нагадаємо, що у мережі широко обговорюють відео з молодим Джеффом Безосом. У ролику, знятому ще 1996 році, він розповідає про потенціал онлайн-продажів. Багато користувачів помітили, що тоді Безос мас скромний вигляд та не вів розкішного життя, яким живе зараз.

Вас також можуть зацікавити новини: