Нардеп підкреслив, що такий крок особливо важливий під час війни.

З 1 січня 2026 року заробітна плата вчителів в Україні може зрости на 50%. Це доведе середній рівень оплати праці до 30 тисяч гривень на місяць. Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко в ефірі "Новини.LIVE".

"Зараз середня заробітна плата вчителя в Україні - це 15 тисяч гривень, а якщо взяти, наприклад, управління класом або додаткові навчальні години, це ще приблизно 5 тисяч. Якраз є пропозиція підвищити цього року грошове забезпечення наших учителів на 50%... У середньому це буде 30 тисяч гривень середня зарплата вчителя в Україні", - поділився він.

За словами Горбенка, такий крок особливо важливий під час війни. Він наголосив, що поточна зарплата вчителів недостатня, незважаючи на важливість їхньої професії.

Нардеп зазначив, що розглядається підвищення мінімальної зарплати для освітян, а не тільки для викладачів із великим досвідом роботи та стажем. Він вважає, що це рішення підтримає всіх працівників освітньої сфери.

Професія вчителя залишається однією з найбільш низькооплачуваних в Україні

Нагадаємо, що за даними дослідження OLX Робота, яке є в розпорядженні УНІАН, типова зарплата вчителів у вересні становила 12 500 гривень, що на 8,7% більше, ніж торік. Кількість відгуків на вакансії зросла на 44%, тоді як кількість оголошень залишилася такою самою.

Ба більше, вихователі дитячих садків мають вищі зарплати, ніж учителі. Цього року їхня медіанна зарплата зросла до 14 500 гривень, що на 11,5% більше, ніж у 2024 році. Кількість відгуків збільшилася на 12%, а кількість оголошень зросла на 20%.

