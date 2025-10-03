Ківісельг підкреслив, що російські пропагандисти закликають завдавати ударів по критичних об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Цієї зими Росія, найімовірніше, стане частіше бити по енергетичній інфраструктурі України, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню. Про це заявив глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, пише ERR.

За його словами, зараз у Москви більше ресурсів для нанесення таких ударів, ніж будь-коли. Ківісельг зазначив, що найближчим часом перебіг бойових дій в Україні навряд чи зміниться суттєво.

"Загалом оборонні рубежі України утримуються, і немає ознак того, що найближчими тижнями РФ вдасться домогтися значного прориву", - поділився він.

Ківісельг підкреслив, що російські пропагандисти закликають завдавати ударів по критичних об'єктах енергетичної інфраструктури України, оскільки вони розчаровані військовими невдачами Москви.

"Не дивлячись на суспільний галас, такий сценарій залишається досить імовірним. По-перше, це відповідає вже сформованій сезонній тактиці знищення цивільної інфраструктури України. По-друге, у Росії зростають можливості для проведення таких операцій. Це підтверджується збільшенням кількості засобів дальнього ураження, що застосовуються для глибоких ударів", - попередив глава розвідцентру Сил оборони Естонії.

Ківісельг додав, що до дій росіян щодо порушення стабільної роботи українських атомних електростанцій слід ставитися серйозно. За його словами, окупанти можуть готувати масштабну диверсію на одній або одразу кількох українських АЕС, щоб відволікти владу України та міжнародних партнерів.

"Ліквідація наслідків великої ядерної аварії та регіонального радіоактивного зараження зажадала б мобілізації всіх внутрішніх ресурсів країни і призвела б до припинення оборонних операцій. Крім того, знадобилася б масштабна міжнародна гуманітарна допомога, доставка якої через ворожі дії Росії виявилася б пов'язана з украй високим ризиком для безпеки", - пояснив Ківісельг.

У чому полягає нова тактика ударів РФ по енергетиці України

Раніше директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, що росіяни завдають масованих ударів по енергетичних об'єктах України, які відповідають за розподіл електрики в регіонах. Він пояснив, що це призводить до відсутності світла в різних областях.

Харченко зазначив, що ворог атакує об'єкти інфраструктури в різних частинах України перед опалювальним сезоном. Уже зараз без світла залишилися жителі Сумської, Одеської та Чернігівської областей, де зараз критична ситуація в енергосистемі.

