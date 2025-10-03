За його словами, був удар 35 ракетами, лише половину з яких вдалося збити.

Російська Федерація завдала комбінованого удару по Україні, та лише половину ракет вдалося збити. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, розповідаючи про засідання Ставки, де йшлося про захист обʼєктів енергетики, їх відновлення.

"Сьогодні був черговий російський удар по нашій газовій інфраструктурі: якраз напередодні опалювального сезону росіяни шукають способи завдати більше шкоди нашим людям. Тільки в одному цьому ударі саме по газових обʼєктах було 35 ракет, у тому числі балістика. Комбінований удар, лише половину ракет вдалося збити", - зазначив він.

Президент України повідомив про непросту ситуацію на Чернігівщині після ударів дронами - в Славутичі, в Ніжині, також у самому Чернігові, на Сумщині. При цьому додав, що вже ввечері був удар балістикою по енергетиці Донеччини. За його словами, в Краматорську, Словʼянську, Дружківці тривають відновлювальні роботи

"Очікую більших результатів і від військового командування - тих, хто відповідає за безпілотну складову, захист неба та прикриття північно-східних областей", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначав, що російська армія завдає масованих ударів по енергетичних об’єктах, які відповідають за розподілення електрики в регіонах, що призводить до відсутності світла в різних областях України.

Він додав, що агресор атакує об'єкти інфраструктури в різних частинах України перед опалювальним сезоном. Наразі без світла залишилися жителі Сумщини, Одещини та Чернігівщини, де зараз критична ситуація в енергосистемі.

Він пояснив, під ударом зараз опинилися регіональні компанії, які населення звикло називати "обленерго" - у багатьох регіонах України ворог атакує об'єкти інфраструктури, що перебувають в управлінні саме таких підприємств. Мова йде, за словами Харченка, про сотні, тисячі невеликих підстанцій.

