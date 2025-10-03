Сповіщення про взаємодію з даними не стосуються випадків, пов’язаних з розслідуванням злочинів, контррозвідкою, боротьбою з тероризмом або досудовим розслідуванням.

Уряд ухвалив постанову, яка передбачає, що "Дія" надсилатиме сповіщення про те, хто, коли та з якою метою звертався до їхніх даних у реєстрах. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Захищеність даних громадян - це основа прозорої та зручної цифрової держави. Українці повинні знати, що відбувається з їхніми даними в реєстрах. І вже незабаром отримуватимуть відповідні сповіщення в Дії", - зазначив він.

За словами Федорова, уряд ухвалив постанову, яка запускає підсистему моніторингу доступу до даних. Тепер:

Відео дня

система фіксує кожен факт обміну даними українців між державними органами;

"Дія" надсилатиме сповіщення про те, хто, коли та з якою метою звертався до їхніх даних у реєстрах.

"Сповіщення про взаємодію з даними не стосуються випадків, пов’язаних з розслідуванням злочинів, контррозвідкою, боротьбою з тероризмом або досудовим розслідуванням", - наголосив Федоров.

При цьому він зазначив, що про запуск функціоналу сповіщень розповість згодом.

У "Дії" з'явилася довгоочікувана послуга для водіїв - що відомо

Раніше у застосунку "Дія" додали нову послугу для водіїв - заміну техпаспорта онлайн. Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що нова послуга корисна, якщо ви загубили техпаспорт, пошкодили його, змінили номерні знаки чи просто хочете перейти на цифровий формат.

Для того, щоб скористатися послугою необхідно через застосунок "Дія" перейти в розділ "Сервіси", "Водієві", "Заміна техпаспорта". Наступним кроком потрібно підписати заяву та вказати зручний спосіб доставки - відділення або кур’єр "Укрпошти". У Мінцифри додали, що оплатити послугу потрібно протягом 24 годин.

Вас також можуть зацікавити новини: