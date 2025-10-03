Найбільше номінацій у Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2, Ghost of Yotei і Kingdom Come: Deliverance 2.

Надворі початок жовтня, і дехто вже починає готуватися до підсумків року. Зокрема організатори престижної премії Golden Joystick Awards запустили серед користувачів голосування за найкращі ігри 2025-го.

Залишити свій голос може будь-хто за цим посиланням – відповіді приймаються аж до 31 жовтня. Номінантів на "Абсолютну гру року" представлять 3 листопада, тоді ж відкриється голосування. Підбиття підсумків відбудеться 20 листопада.

У багатьох номінаціях зійшлися справжні хіти 2025 року. Найбільше номінацій у Clair Obscur: Expedition 33, яка претендує на шість нагород, включно із "саундтреком року". Слідом ідуть Death Stranding 2, Ghost of Yotei і Kingdom Come: Deliverance 2 з чотирма номінаціями кожна.

Номінація "Гра року" представлена для ПК і консолей окремо.

Найкраща гра року на ПК

Hollow Knight: Silksong

The Alters

Kingdom Come: Deliverance II

Peak

Abiotic Factor

Dune: Awakening

Найкраща гра року на консолях

Donkey Kong Bananza

Monster Hunter Wilds

Ghost of Yotei

Death Stranding 2: On the Beach

Sonic Racing: CrossWorlds

Mario Kart World

Не легше буде вибрати й найочікуванішу гру. У добірці є "Відьмак 4", GTA 6, Resident Evil Requiem і Intergalactic: The Heretic Prophet.

За даними Metacritic, найбільш високооціненим ігровим релізом 2025 року наразі є Hades 2 із середнім балом 94/100. За ним ідуть Clair Obscur: Expedition 33, Blue Prince і Hollow Knight: Silksong.

УНІАН розповідав, що геймери виявляють дуже великий інтерес до Resident Evil Requiem. Нова частина хоррор-франшизи була додана до списку бажаного понад два мільйони разів на всіх платформах.

