Через обстріл РФ без світла залишилися вся Дружківка і Костянтинівка частково Краматорськ.

Частина Донеччини знеструмлена внаслідок ворожих обстрілів. Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Денис Філашкін у Telegram.

"Зокрема, без світла залишилися вся Дружківка і Костянтинівка, і деякі райони Краматорська", - написав він.

За його словами, росіяни продовжують цілеспрямовано бити по критичній інфраструктурі, а сьогодні, 3 жовтня, їхньою мішенню стала енергетика.

"Органи влади та відповідальні служби залишаються на місцях і продовжують працювати. Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці негайно відновлять електропостачання", - підкреслив Філашкін.

Удари РФ по енергетиці

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 3 жовтня Росія атакувала ракетами та безпілотниками низку об’єктів енергетики в кількох областях. Під удар потрапили обʼєкти газотранспортної інфраструктури.

Міністерство енергетики зазначало, що на місцях прильотів працюють рятувальники та енергетики, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки та стабілізувати ситуацію.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев у коментарі УНІАН зазначав, що такі удари триватимуть, але вважає, що не варто очікувати якихось апокаліптичних наслідків, За його словами, після кожного такого удару енергетикам потрібен час для відновлення роботи, для ремонту, аби заживити знеструмлених споживачів, як це було у Славутичі, Чернігові, як це було в Одесі, як це було в Дніпрі.

Він наголосив, що це не означає, що по всій Україні не буде електроенергії чи теплопостачання.

