Сили Оборони України у вересні здійснили зачистку Соснівки, Хорошого, Новоселівки та Січневого, що на Дніпропетровщині. Про це повідомляє проєкт DeepState.

"З наших джерел стало відомо, що у вересні бійці 3-го штурмового батальйону 225-ого окремого штурмового полку зачистили відразу 3 села на Дніпропетровщині, ще одне село зачистила 141-ша окрема механізована бригада. Більшість позицій було передано іншим механізованим підрозділам. Тривають заходи зі стабілізації. В цілях безпеки операції, про її результати на мапі не повідомлялося", - зазначили вони.

За їхніми даними, в той же час росіяни поновили штурмові дії на Новоселівку та Січневе: там знову фіксується противник, але Сили Оборони намагаються не давати закріплятися ворогу.

"Додаткова проблема з'явилася через провал оборони дружніх сил південніше, адже вже близько тижня підрозділи в даному районі здійснюють роботу в напівоточенні, відсікаючи авангард противника від підступів до Орестополя", - додали в DeepState.

Раніше ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман розповів, що стратегічно лінія фронту в Україні наразі стабілізована, росіяни не мають швидкого просування ніде. Однак, можливо, Силам оборони доведеться залишити Куп'янськ.

