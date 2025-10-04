Зростання зумовлене збільшенням поставок як з членів ОПЕК, так і з інших країн.

Обсяг нафти на танкерах, що борознять Світовий океан, досяг максимуму за останні два роки, що є останньою ознакою зростання світових обсягів напередодні ймовірного періоду надлишку пропозиції. Про це пише Bloomberg.

Згідно з даними Vortexa, наразі в морі перебуває близько 1,25 мільярда барелів нафти, що є найвищим показником з квітня 2023 року. Інша аналітична компанія, Kpler, прогнозує, що цей показник досягне максимуму з червня 2023 року, а третя, OilX, - максимуму з травня минулого року.

Зазначається, що зростання зумовлене збільшенням поставок як із країн-членів Організації країн експортерів нафти (ОПЕК), так і з інших країн. Очікується, що обсяги перевезень продовжать зростати в четвертому кварталі та в першому кварталі 2026 року, що, за прогнозами Міжнародного енергетичного агентства, призведе до рекордного надлишку пропозиції наступного року.

У вересні морські поставки нафти різко зросли, оскільки три найбільші експортери - США, Саудівська Аравія і Росія - збільшили обсяги на світовому ринку. Зростання, посилене й іншими країнами, призвело до стрибка поставок більш ніж на 2 млн барелів на добу. Аналітик Kpler Метт Сміт зазначив:

"Ми спостерігаємо світовий експорт нафти на найвищому рівні за більш ніж п'ять років. В кінцевому підсумку це, ймовірно, призведе до зростання запасів у найближчі місяці".



Раніше Reuters писало, що ціни на нафту вранці 3 жовтня зростали, але можуть завершити торговельний тиждень найбільшим падінням за останні 3,5 місяця на тлі очікування збільшення видобутку нафти ОПЕК+ і зростання запасів сировини. Зазначалося, що протягом поточного тижня вартість нафти марки Brent впала на 8%, а WTI - на 7,4%.

