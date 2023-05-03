Особливу увагу буде приділено проведенню операцій у регіоні Балтійського моря.

Найбільші військові навчання року "Анаконда-23" розпочалися в Польщі. Про це повідомляє Оперативне командування ЗС Польщі.

Як зазначається, навчання триватимуть по 26 травня. У маневрах візьмуть участь 12 тисяч військовослужбовців польської армії, сотні військових НАТО та країн-союзників Альянсу. Це будуть найбільші військові навчання в країні цього року.

"Колони військової техніки рухатимуться дорогами майже всієї країни (Польщі - УНІАН) у зв'язку з початком навчань", - йдеться у заяві.

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Місцевих жителів попередили, що неможна публікувати інформацію та фотографії, що показують пересування військ.

Навчання "Анаконда-23" - що відомо

Anaconda 23 - це вже дев'яті найбільші маневри польської армії. Ці навчання тісно координується з американським Defender 23 і шведським Aurora 23 в рамках навчань союзників уздовж східного флангу НАТО.

Підготовка до нього почалася ще у 2021 році, але повномасштабна агресія Росії проти України в лютому 2022 року поставила перед партнерами по коаліції нові виклики, а отже, вимушені зміни в концепції маневрів.

Цього року у навчаннях "Анаконда" візьмуть участь понад 12 тисяч польських військових і кілька сотень з країн НАТО та партнерів: США, Румунії, Словенії, Швеції, Франції, Литви, Латвії, Естонії та Туреччини. Особливу увагу буде приділено проведенню операцій союзників у регіоні Балтійського моря.

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