Президент України вкотре наголосив на необхідності унеможливити обстріли українських міст із повітря.

Станом на цей час Польща вже прийняла 2,3 млн українських біженців і забезпечує їх усім необхідним.

Про це сказав президент Республіки Польща Анджей Дуда під час відеоконференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що глава української держави подякував польському колезі за прийом українських біженців.

Водночас президент України знову наголосив на необхідності унеможливити обстріли українських міст із повітря. Він висловив розчарування тим, що літаки радянського виробництва, які є у східноєвропейських країн, зокрема Польщі, досі не передані нашій державі, хоча публічно і ці країни, і США заявляли про готовність до такого рішення.

"Ціна зволікання з літаками – тисячі життів українців, які ми втрачаємо від ракетних та авіаційних ударів по мирних українських містах", – заявив Зеленський.

За його словами, літаки, танки та системи ППО великої дальності дали б Україні змогу реально захистити свободу на всій нашій території та переломити перебіг бойових дій.

"Якщо партнери не допоможуть Україні з літаками й танками, а такі можливості у них є, то існує високий ризик, що російські війська створять вже не тільки ракетну загрозу для території наших сусідів – дружніх Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та країн Балтії, а й пряму загальновійськову. На їхніх кордонах, під їхніми містами. І підуть далі", – сказав президент України.

Нагадаємо, Польща платитиме біженцям з України по 500 злотих на кожну дитину. Українці в Польщі можуть отримати допомогу за програмою "Сім'я 500+".

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