У травні фіксували на 270 випадків менше.

У світі зафіксували 920 випадків гострого гепатиту невідомого типу. Ним заразилися діти. У травні випадків зараження гепатитом було менше.

Про це повідомляється на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

У п'ятницю, 24 червня, ВООЗ повідомила про те, що в 33 країнах зафіксовано 920 ймовірних випадків зараження гострим гепатитом у дітей. У травні таких випадків було на 270 менше.

"Фактичне число випадків може бути занижено, частково через обмеженість діючих схем посиленого епіднагляду. Очікується, що кількість випадків зміниться в міру надходження додаткової інформації та перевірених даних", - уточнили у ВООЗ.

На європейський регіон припадає половина ймовірних випадків, у тому числі 267 зі Сполученого Королівства, а третина ймовірних випадків припадає на Сполучені Штати.

Збільшення кількості нових випадків гепатиту або запалення у дітей вже називають "загадковим зростанням". Вперше про спалах захворювання повідомили ще у квітні, у Великобританії. Тепер же випадки зараження гепатитом фіксують в десятках інших країн.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у дітей, які заразилися гепатитом невідомого типу, розвивається гостра печінкова недостатність. У 6% випадках, станом на травень, дітям була потрібна трансплантація печінки, 9 дітей померли.

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