Зокрема, в зоні дій так званого "1 армійського корпусу" всього розміщено 118 одиниць озброєння та військової техніки.

На тимчасово окупованій території Донбасу окупанти розмістили майже 150 одиниць військової техніки з порушенням Мінських домовленостей.

Про це йдеться у повідомленні Української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, розміщеному на сторінці операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Протягом минулої доби виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 148 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей", - мовиться у дописі.

Так, в зоні дій так званого "1 армійського корпусу" всього розміщено 118 одиниць озброєння та військової техніки. З них, зокрема, з порушенням лінії відведення в районах: Тернове (57 км від лінії зіткнення) - самохідні гаубиці (10 одиниць); з порушенням районів зберігання в районах: Покровка (36 км від лінії зіткнення) - танки (17 одиниць); Тернове (57 км від лінії зіткнення) - танки (58 одиниць).

У зоні дій так званого "2 армійського корпусу" всього розміщено 30 одиниць озброєння та військової техніки. З них, зокрема, з порушенням районів зберігання в районі Круглика (31 км від лінії зіткнення) - танки (27 одиниць).

Також зауважується, що робота Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях регулярно супроводжується перешкодами з боку збройних формувань Російської Федерації.

Зокрема, під час польоту над ділянкою розведення в районі Петрівського безпілотник СММ малого радіуса дії зазнавав впливу перешкод сигналу GPS засобами радіоелектронної боротьби противника.

"Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про систематичне створення ними передумов для подальшої ескалації напруження", - зауважується в повідомленні.

Нагадаємо, за даними української розвідки Росія відправляє найманців на контрактну службу в ОРДЛО.

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