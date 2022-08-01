Він вважає, що південь України є для противника стратегічно важливою ціллю, тому вони буду нарощувати сили и наступати на цих напрямках.

Кінцевою метою посилення росіянами угрупувань на Криворізькому напрямку є вихід на місто Запоріжжя, а не на Кривий Ріг.

Таку думку висловив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телемарафону.

Він вважає, що південь України є для противника стратегічно важливою ціллю, тому вони буду нарощувати сили и наступати в цих напрямках.

"Я б сказав, що кінцевою метою (посилення – УНІАН) противника більш виглядає не стільки Кривий Ріг, скільки Запоріжжя. Оскільки, якщо противник проривається в сторону Кривого Рогу, то він отримує напрямок на Запоріжжя, становлячи загрозу", - сказав він.

За словами Грабовського, через це логічно передбачити фланговий удар противника саме з Лівого берега Дніпра, с Запорізької області по напрямку на Запоріжжя, щоб створити "кліщі" і намагатися захопити Запоріжжя, отримавши додаткові можливості для переміщення військ та сил на правий берег Дніпра.

"Це ускладнить і створить напружену ситуацію для міста Дніпро і для противника це буде значна перевага, тому що він зможе посилювати своє угрупування на правому березі з метою подальшого просування Одеси, Тирасполя і Кишиніва, що є його основною ціллю", - зазначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 1 серпня повідомив, що ворог перегруповує сили на Запорізькому напрямку та посилює свої угрупування на Криворізькому.

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