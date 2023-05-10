Раніше Британія оголосила про плани відправити в Україну ракети дальнього радіусу.

Сполучені Штати Америки не планують наслідувати приклад Великої Британії і надавати Україні свої далекобійні ракети ATACMS.

Про це повідомляє Politico, відзначаючи, що, на думку деяких офіційних осіб, США тепер вважають цю проблему вирішеною після заяви Великої Британії про заплановану поставку ракет дальнього радіусу для України.

Один з американських чиновників повідомив виданню, що "політика США в цьому відношенні не змінилася". Водночас він зазначив, що США продовжать надавати Україні засоби протиповітряної оборони, такі як Patriots, боєприпаси та бронетехніку.

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Далекобійні ракети для України

Україна просить у союзників зброю дальнього радіусу дії, відзначаючи, що вона може кардинально змінити хід війни. Однак США весь цей час відмовляються надавати ракети.

Однією з причин є дефіцит цих ракет у самій армії США. Також в Америці побоюються того, що Україна буде використовувати далекобійну зброю для ударів по цілях на території Росії, хоча українська влада неодноразово запевняла, що не збирається використовувати донорську зброю для таких ударів.

Раніше стало відомо, що Британія збирається відправити Україні далекобійні ракети. Йдеться, імовірно, про ракети Storm Shadow з дальністю 300 км. Це та ж дальність, що і у армійської тактичної ракетної системи ATACMS, яку США відмовляються передати Києву. У той же час в Британії поки що не вказують строки і масштаб майбутніх поставок.

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