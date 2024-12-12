Таким чином загарбники просто хочуть завдати збитків та втрат Україні.

Російські окупаційні війська можуть днями знову застосувати експериментальну балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" для удару по Україні. Про це на брифінгу повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, правитель РФ Володимир Путін публічно заявив, що Москва має намір запустити ще одну експериментальну ракету "Орєшнік".

"Не виключено, що Росія може зробити це найближчими днями. У мене немає точної дати", – сказала Сінгх.

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Водночас речниця Пентагону вважає, що повторний удар "Орєшніком" по Україні не змінить правила гри на полі бою в Україні. Таким чином загарбники просто хочуть завдати збитків та втрат Україні.

"Ми бачили це й раніше, вони намагаються використати всю зброю, яка є в їхньому арсеналі, щоб залякати Україну. Але, звісно, Україна, завдяки США та іншим партнерами у всьому світі, продовжує мати нашу підтримку", – наголосила вона.

Ракета "Орєшник" - останні новини

На думку аналітиків військового видання Defense Express, росіяни значно перебільшують характеристики своєї ракети "Орєшнік". Зокрема, в експертів є питання до швидкості польоту цієї ракети та до можливостей її збиття.

Тим часом аналітики з Інституту вивчення війни відзначають, що в ракеті "Орєшнік" немає нічого нового, як для російсько-української війни.

Льотчик-випробувач, фахівець з питань авіації Олександр Лиходід заявив, що ризик нового застосування Росією ракети "Орєшнік" існує, це може відбутися в рамках "масованої атаки".

Нещодавно Путін заявив, що необхідність у ядерній зброї відпадає, коли є "Орєшнік".

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