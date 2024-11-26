Цього вечора російські окупаційні війська знову запустили велику кількість ударних дронів по Україні.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що більше десяти груп безпілотних літальних апаратів летять через Сумщину на Полтавщину/Чернігівщину. Раніше дрони фіксували в інших областях. Повітряну тривогу оголосили майже по всій країні, окрім західних областей та Херсонщини.

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Відео дня

Оновлено о 00:30: На Київщині понад 10 груп ударних дроныв. Найбільша загроза для Києва, Борисполя, Фастова, Василькова та Білої Церкви.

Оновлено о 00:10: У передмісті Черкас БПЛА. Також кілька дронів летають над Києвом.

Оновлено о 00:07: Шахеди із Хмельниччини рухаються в напрямку Тернопільської області. Також для країни існує загроза застосування балістики з південного сходу.

Оновлено о 23:45: Кілька груп ударних дронів в бік Кам'янець-Подільського.

Оновлено о 23:33: На Сумщині кілька десятків ударних дронів, більшість тримають курс на захід. В Чернігівській області БПЛА фіксують переважно на півдні, вони летять в бік Київщини.

В Київській області існує загроза для Броварів, Білої Церкви та Києва. Ще кілька груп перелітають в регіон з Черкащини. Інші кілька дронів помітили в районі Умані.

На півночі Полтавщини також є БПЛА, курс - в бік Київщини. Військові фіксують БПЛА на північ від Житомира, а кілька груп з Одещини/Миколаївщини летять на північ.

Оновлено о 23:16: Кілька груп безпілотників летять вздовж кордону з Молдовою в напрямку Хмельницької області.

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