/ фото Західне територіальне управління Нацгвардії

Цього вечора російські окупаційні війська знову запустили велику кількість ударних дронів по Україні.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що більше десяти груп безпілотних літальних апаратів летять через Сумщину на Полтавщину/Чернігівщину. Раніше дрони фіксували в інших областях. Повітряну тривогу оголосили майже по всій країні, окрім західних областей та Херсонщини. 

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Відео дня

Оновлено о 00:30: На Київщині понад 10 груп ударних дроныв. Найбільша загроза для Києва, Борисполя, Фастова, Василькова та Білої Церкви.

Оновлено о 00:10: У передмісті Черкас БПЛА. Також кілька дронів летають над Києвом.

Оновлено о 00:07: Шахеди із Хмельниччини рухаються в напрямку Тернопільської області. Також для країни існує загроза застосування балістики з південного сходу.

Оновлено о 23:45: Кілька груп ударних дронів в бік Кам'янець-Подільського.

Оновлено о 23:33: На Сумщині кілька десятків ударних дронів, більшість тримають курс на захід. В Чернігівській області БПЛА фіксують переважно на півдні, вони летять в бік Київщини.

В Київській області існує загроза для Броварів, Білої Церкви та Києва. Ще кілька груп перелітають в регіон з Черкащини. Інші кілька дронів помітили в районі Умані.

На півночі Полтавщини також є БПЛА, курс - в бік Київщини. Військові фіксують БПЛА на північ від Житомира, а кілька груп з Одещини/Миколаївщини летять на північ.

Оновлено о 23:16: Кілька груп безпілотників летять вздовж кордону з Молдовою в напрямку Хмельницької області.

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