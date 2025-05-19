Не нехтуйте власною безпекою.

У ніч на 19 травня Україна перебуває під черговою російською атакою дронів-камікадзе. Тривога лунає на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Черкащині, Харківщині, Дніпропетровщині, Донеччині та Запоріжжі.

О 02:09 Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило у своєму Telegram-каналі про російські безпілотні літальні апарати на наступних напрямках:

східніше Ніжина Чернігівської області, курс південно-західний:

в південній частині Чернігівщини, курсом на Київщину;

з Сумщини, курсом на Полтавщину та Чернігівщину;

у північній частині Полтавщини, курс південно-західний;

в північно-східній частині Харківщини, курс західний;

західніше Дніпра, курс північний;

західніше Запоріжжя, курс північно-західний.

Обстріли України

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 18 травня Росія здійснила одну з найбільших з початку повномасштабного вторгнення атак безпілотниками, запустивши 273 дронів.

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Згідно з повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій, на Київщині загинула щонайменше одна жінка, ще кілька людей отримали поранення. Також було пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

Вдень в українській розвідці попередили, що цієї ночі росіяни хочуть провести зі стратегічного ракетного комплексу "Ярс" "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети.

Тим часом ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман припустив, що російські загарбники можуть масовано вдарити по Україні ракетами вже найближчими днями.

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