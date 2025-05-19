У ніч на 19 травня Україна перебуває під черговою російською атакою дронів-камікадзе. Тривога лунає на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Черкащині, Харківщині, Дніпропетровщині, Донеччині та Запоріжжі.
О 02:09 Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило у своєму Telegram-каналі про російські безпілотні літальні апарати на наступних напрямках:
- східніше Ніжина Чернігівської області, курс південно-західний:
- в південній частині Чернігівщини, курсом на Київщину;
- з Сумщини, курсом на Полтавщину та Чернігівщину;
- у північній частині Полтавщини, курс південно-західний;
- в північно-східній частині Харківщини, курс західний;
- західніше Дніпра, курс північний;
- західніше Запоріжжя, курс північно-західний.
Обстріли України
Як повідомляв УНІАН, в ніч на 18 травня Росія здійснила одну з найбільших з початку повномасштабного вторгнення атак безпілотниками, запустивши 273 дронів.
Згідно з повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій, на Київщині загинула щонайменше одна жінка, ще кілька людей отримали поранення. Також було пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.
Вдень в українській розвідці попередили, що цієї ночі росіяни хочуть провести зі стратегічного ракетного комплексу "Ярс" "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети.
Тим часом ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман припустив, що російські загарбники можуть масовано вдарити по Україні ракетами вже найближчими днями.