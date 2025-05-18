Українська розвідка вважає, що таким чином росіяни посилюють тактику залякування.

В ніч на 19 травня Росія планує "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети зі стратегічного ракетного комплексу "Ярс". Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

"З метою демонстративного тиску та залякування України, а також держав-членів ЄС і НАТО держава-агресор Росія в ніч на 19 травня 2025 року має намір здійснити "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу "Ярс", - йдеться у повідомленні.

За даними української розвідки, ракету із "навчальним боєприпасом" має запустити мобільний наземний комплекс зі складу 433 полку 42 дивізії 31 армії Ракетних військ стратегічного призначення держави-агресора. Запуск мають здійснити з району населеного пункту Свободний у Свєрдловскій області (адміністративний центр - Єкатеринбург).

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ГУР не називає можливу ціль удару, але зауважує, що дальність польоту вказаної ракети становить понад 10 тисяч кілометрів. Зауважимо, що пряма відстань від місця запуску до кордонів України складає близько 1700 кілометрів.

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