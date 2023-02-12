Окупанти вели розвідку дроном та запустили повітряні кулі.

Ввечері 12 лютого РФ не застосовувала дрони-камікадзе Shahed для атаки на Україну. Втім, у небі зафіксували повітряні цілі.

Як повідомляє Командування Повітряних сил, противник запустив в небо над Україною дрон-розвідник і кілька повітряних куль із кутовими відбивачами.

"Інформація про застосування противником "Шахедів" увечері 12 лютого на Дніпропетровщині, яка розповсюджується деякими телеграм-каналами, не відповідає дійсності. Ворог використав розвідувальний БпЛА та кілька повітряних куль з кутовими відбивачами", - йдеться у повідомленні.

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По ворожому дрону-розвіднику відпрацювала протиповітряна оборона повітряного командування "Схід". Результат уточнюється.

Атака та Україну 12 лютого: що відомо

Ввечері неділі, 12 лютого, стало відомо, що Дніпропетровську область атакують іранські дрони-камікадзе Shahed. В регіоні оголошено повітряну тривогу.

Представники влади повідомляли, що атака масова. "Мопеди" нібито зафіксовано на сході країни. Місцеві пабліки повідомляли про вибух в Дніпрі.

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