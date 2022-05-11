Також вони збили чотири безпілотники.

Сьогодні, 10 травня, українські Повітряні сили вразили 5 повітряних цілей російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних сил Збройних сил України у Facebook.

"Сьогодні уся країна із нетерпінням чекає символічного 200-го літака російських окупантів. Змушені визнати, поки немає. Самі чекаємо, бо не залітають нацисти під пекельний вогонь нашого ЗРВ!", - мовиться у дописі.

Так, сьогодні, 10 травня, протиповітряною обороною Сухопутних військ та Повітряних Сил було уражено чотири безпілотних літальних апарата "Орлан-10" російських окупантів, а бригада десантно-штурмових військ ЗСУ знищила ворожий гвинтокрил Мі-24.

"Загалом - п'ять повітряних цілей", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що околиці Миколаєва обстріляли забороненими касетними боєприпасами.

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