Також було збито 4 безпілотних літальних апарати.

Повітряні сили Збройних сил України за добу збили 3 російські літаки і 3 крилаті ракети.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Так, 25 квітня російські окупанти активізували свої агресивні дії, випустили по Україні чимало крилатих ракет, передусім по об’єктах інфраструктури, вузлових залізничних станціях.

"На Східному та Південному напрямках рашисти здійснили кілька авіанальотів і, традиційно, втратили три літаки. Загалом за добу 25 квітня уражено 10 повітряних цілей", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, йдеться про збиття трьох літаків (Су-34, Су-35, Су-30); 3 крилатих ракет і 4 БпЛА ОТР (імовірно "Орлан-10").

Нагадаємо, ЗСУ взяли у полон окупанта, дружина якого закликала ґвалтувати українок.

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