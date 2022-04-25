Російського загарбника захопили під час бою неподалік Ізюма.

Збройні сили України взяли у полон російського окупанта, дружина якого закликала ґвалтувати українок.

Про це повідомив колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов.

"Солдат армії РФ з Криму, якому дзвонила дружина з дому та обговорювала, що ґвалтуючи українок, треба використовувати контрацептиви - потрапив у полон ЗСУ під Ізюмом", - повідомив Пономарьов.

Нагадаємо, 12 квітня СБУ опублікувала фрагмент перехопленої телефонної розмови російського військовослужбовця з дружиною. Їхнє спілкування викликало чималий резонанс. Далі пряма мова: "Так, ти давай там, українських баб ґвалтуй, да? І мені нічого не кажи. Зрозуміло? (сміється – Ред.), – говорить жінка своєму чоловіку-загарбнику". Також вона закликає його користуватися презервативами.

ЗМІ встановили особу окупанта. Ним виявився колишній строковик Росгвардії, також служив у полку, який брав участь в анексії Криму Росією. З початком повномасштабного наступу на Україну вторгся на Херсонщину. Жінка - виховує їхню дитину в окупованому Криму.

Вас також можуть зацікавити новини: