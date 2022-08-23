За даними Генштабу, всього по Україні за 6 місяців війни "приземлили" понад 820 ворожих БПЛА.

Протягом доби, 22 серпня, зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено три безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня російських загарбників.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

Зазначається, що протягом доби ударна авіація Повітряних Сил на кількох напрямках завдала ударів по:

пунктах постачання пально-мастильних матеріалів,

скупченню живої сили та ворожої техніки,

позиціях реактивних систем залпового вогню та інших цілях.

За 6 місяців війни ЗСУ збили понад 820 ворожих БПЛА

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України. Також ЗСУ ліквідували 234 літаки, 146 засобів ППО та понад 200 гелікоптерів.

Водночас загальна кількість знищених рашистів досягла позначки 45 550 осіб. За минулу добу було утилізовано ще 150 російських окупантів.

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