Мати не могла повірити синові, що на телебаченні передають неправдиву інформацію.

Окупант розповів, що на російському телебаченні брешуть про успіхи армії на війні в Україні. Він також повідомив про стару техніку, яку рашисти застосовують для боротьби проти ЗСУ.

Перехоплення розмови ворожого солдата з матір'ю опублікував прес-центр Головного управління розвідки Міністерства оборони України в офіційному Telegram-каналі.

Спочатку окупант розповів, що його підрозділ просто сидить в окопах між російською та українською артилерією. Рашист також повідав, як ЗСУ успішно обстрілюють ворожі позиції. Мати на це каже, що на телебаченні показують, як працюють літаки на фронті та інше. А син далі розвінчав всю пропаганду.

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"Пішли вони на*уй, пі*даболы. Послухай, ось все, що показують – повна маячня, ось повна. Це ви*бони, ось перепрошую за слова. Ти б бачила, ми, коли супроводжували колону техніки, — це пі*дець. Це 50-х років, 60-х і все в одиничних, ну, штучних — там 3 танки, 5 таких БМП там, "мотолиг". Нічого на*уй немає. У нас все старе. Я тобі більше скажу: ми ще й про*обуємо техніку", — розповів окупант.

Мати відповіла, що по телевізору показують, як російська армія здобуває в битвах бойові машини ЗСУ.

"Пі*даболы. Я пам'ятаю це, я кожен раз дивуюся тому, що показують по телевізору — параша це все. Тут сором взагалі відбувається. Я кажу, і техніку ми дивилися, у нас аж сльози наверталися. Охре*іти, я кажу — 4 танки, а вони іржаві, як вони їдуть — взагалі незрозуміло. Убиті, пропалені", — продовжив рашист.

Окупант розповів, що найкрутіше, чим вони стріляють — це С-300. Але зенітні ракетні комплекси використовуються рідко через проблеми з боєприпасами. За словами рашиста, їх "погано підвозять". "Гради" теж застосовуються раз в день або два. Іноді пролітає літак або вертоліт, але куди вони б'ють, незрозуміло. Наостанок окупант назвав російську армію "позорищем" і сказав матері не вірити пропаганді на телебаченні.

Проблеми з технікою в російській армії

Згідно зі свіжими даними від Генштабу ЗСУ, з моменту повномасштабного вторгнення українські захисники знищили майже 15 тисяч одиниць різноманітної техніки. Сюди відносяться 2377 танків, 1405 артилерійських систем, 264 літаки і 227 гелікоптерів.

З кінця травня РФ відправляє на фронт в Україні розконсервовані танки Т-62, які були прийняті на озброєння в СРСР більше 60 років тому.

За оцінками військових експертів, через санкції Росія може виготовляти тільки застарілу техніку без високотехнологічних деталей, наприклад, лазерних далекомірів і приладів нічного бачення.

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