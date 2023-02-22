Він зазначив, що станом на 26 лютого 2022 року плану оборони міста просто не було фізично.

Миколаїв не повторив долю Херсона тільки завдяки тому, що генерал-майор Дмитро Марченко зміг підняти місцевих для оборони міста, що і зламало хід нападу РФ на південну частину України.

Як говориться в матеріалі Бі-бі-сі, багато місцевих розповіли, що росіяни не змогли взяти місто завдяки генералу Марченку. "25 лютого о 04:00 ранку заїжджаю в Миколаїв, і, м'яко кажучи, сторопів. Жодного блок поста, патруля, військового або поліцейського. Повністю порожнє місто - заходь і бери", - поділився Марченко.

"Поїхав по військових частинах. Заїхав у свою рідну 79-ту бригаду. Заїхав в 36-ту. Питаю: "Яке у вас завдання?" Вони кажуть: "Кругова оборона військової частини". Кажу: " Ви що не розумієте, що якщо танки зайдуть в місто, то ваша кругова оборона [впаде]?", - згадав генерал.

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Він зазначив, що у військових у Миколаєві станом на 26 лютого 2022 року плану оборони міста не було.

"На 26 лютого плану оборони міста не було, а він повинен був бути ще 23 числа. Його просто не було фізично. Коли запитав, де він, мені сказали: "Ми ще карту не склеїли". Я кажу: "Ви нормальні люди? Херсон захопили, а ви ще карту не склеїли?", - обурився військовий.

Однак, як відзначило видання Миколаєву вистачило того, чого не вистачило Херсону - часу. Військові з військових частин 59-ї та 80-ї бригад давали бій російським окупантам, економлячи, хоч і небагато, але дуже важливих днів для організації оборони міста.

Війна в Україні - ситуація на півдні

Після звільнення Правобережжя Херсонської області від російських окупантів ситуація з обстрілами Миколаївської області покращилася. Проблемним залишається південна частина області в районі Кінбурнської коси, на якій досі є війська країни-агресора.

Серед міст, які потерпають від російських обстрілів - Очаків. Як повідомляв УНІАН, у вересні 2022 року внаслідок удару росіян був знищений елеватор з тисячами тонн зерна.

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