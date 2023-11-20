Окупанти максимально застосовують все, що мають для вогневого ураження, у тому числі й авіаційне озброєння, але наші позиції утримуються.

Одним з завдань ЗСУ на лівому березі Херсонської області є порушення логістичних шляхів окупантів.

"Щодо населеного пункту Кринки, то його фактично на сьогодні не існує, тому що ворог намагається знищити плацдарми, які утримують наші морські піхотинці. Важкі бої тривають. Противник максимально застосовує все, що має для вогневого ураження, у тому числі й авіаційне озброєння, але наші позиції утримуються. Щобільше, сьогодні відбувається контрбатарейна боротьба не лише правого берега з лівим, а вже і плацдарми лівого берега можуть ворогу відповідати", - заявив в ефірі "Еспресо" речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

ЗСУ проводять рейдові, розвідувально-диверсійні дії, які завдають ураження російському війську і в особовому складі, і у бойовій техніці.

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"Можемо відзначити 501-й окремий батальйон морської піхоти, який напередодні знищив декілька ворожих вантажівок на трасі Олешки – Нова Каховка. Це надзвичайно важка робота, є втрати. Але ці вантажівки мали забезпечити противника і боєкомплектом, а тепер вони знищені повністю. Саме порушення цих логістичних шляхів окупантів – одне з завдань наших хлопців на лівому березі річки Дніпро. Треба дуже обережно ставитися про інформування щодо лівого берега, однак про те, що можна говорити, ми говоримо. Ці події відбуваються і будуть продовжуватися найближчим часом", - підсумував речник.

Війна в Україні - ситуація на лівому березі

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти почали обстрілювати населені пункти тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області, щоб зупинити контрнаступ українських воїнів.

Збройні сили України продовжують бойову роботу на лівому березі Херсонської області. Наші воїни закріплюються на вказаній ділянці.

Наші війська контролюють 10 квадратних кілометрів території поблизу села Кринки.

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