Для захисту української території потрібно багато установок ППО, зазначили у Повітряних силах.

Україна бере в оренду системи протиповітряної оборони, і така практика вже існує у Збройних силах України.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону. "Така практика у нас вже є. "Деякі країни дали в користування. Зрозуміло, що кожна країна перш за все дбає про власний захист, ніхто своє ППО просто так нам не віддасть. Чому так довго постачають ППО, чому дозовано? Бо не має ППО стільки у світі, щоб нам відразу віддати. Треба з розумінням до цього підходити. Але ми, зрештою, підсилюємося, знаходяться нові комплекси. Нехай навіть морально дещо застарілі. Але нам треба їх більше. Для нас кількість зараз відіграє велику роль", - пояснив Ігнат.

Україна дуже велика держава, і їй для захисту потрібно дуже багато таких установок, підкреслив він. За словами речника, те, що Україна може отримати ППО в користування тимчасово, зокрема, на опалювальний період, - це "великий позитивний знак".

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Ігнат зауважив, що також важливо мати боєкомплекти, ракети до цих установок. "І той "Рамштайн", який проходив, крайній, там є позитивні для нас рішення, щоб підсилитись додатковими системами ППО - і великого радіуса дії, і середнього, і малого. А головне - боєкомплект ракет, боєприпасів до зенітних гармат. Це дуже важливо сьогодні, щоб ми мали чим захищатися", - сказав він.

На запитання, з якими країнами зараз ведуться переговори про ППО в оренду, Ігнат відповів: "Давайте ми не будемо озвучувати, з якими країнами. Ця інформація чутлива".

Важливі новини про ППО для України

Українська влада наголошує, що протиповітряна оборона залишається пріоритетом військової допомоги від партнерів та союзників.

13 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна просить у деяких держав системи протиповітряної оборони для тимчасового використання - на зимовий період.

Як відомо, ППО стала також темою переговорів під час крайнього засідання Контактної групи з питань оборони України - "Раштайну-16". Зокрема, міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін під час засідання наголосив, що очільник Кремля Володимир Путін хоче занурити Україну у холодну зиму та темряву, але програє.

Ллойд Остін переконаний, що Кремль знову бомбардуватиме крилатими ракетами і дронами Україну цієї зими. У вересні 2023 року повідомлялося про те, що в Україні немає жодного енергозахищеного міста, а експерти впевнені, що будуть блекаути.

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